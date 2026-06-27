Geolier al Maradona: sul palco un annuncio clamoroso per la città di Napoli nel 2027
Il cantante Napoletano annuncia dal palco della prima serata al Maradona il tour del prossimo anno che vedrà tre serate tutte a Napoli!
“Chi vuole sentirmi cantare deve venire a casa mia e scoprire i luoghi dove sono cresciuto e di cui scrivo nelle mie canzoni”, così Geolier sul palco del Diego Armando Maradona nella prima delle tre serate dedicate al suo concerto a Napoli.
Il leader indiscusso del rap italiano ha annunciato una tripletta di concerti anche per il prossimo anno, con l'esclusivo tour che si svolgerà solo a Napoli. Le date saranno quelle del 9,10 ed 11 giugno 2027 con i biglietti già in vendita su Ticketone.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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