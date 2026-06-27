Geolier al Maradona: sul palco un annuncio clamoroso per la città di Napoli nel 2027

Geolier al Maradona: sul palco un annuncio clamoroso per la città di Napoli nel 2027
Oggi alle 14:00Napoli città
di Daniele Rodia
Il cantante Napoletano annuncia dal palco della prima serata al Maradona il tour del prossimo anno che vedrà tre serate tutte a Napoli!

“Chi vuole sentirmi cantare deve venire a casa mia e scoprire i luoghi dove sono cresciuto e di cui scrivo nelle mie canzoni”, così Geolier sul palco del Diego Armando Maradona nella prima delle tre serate dedicate al suo concerto a Napoli.

Il leader indiscusso del rap italiano ha annunciato una tripletta di concerti anche per il prossimo anno, con l'esclusivo tour che si svolgerà solo a Napoli. Le date saranno quelle del 9,10 ed 11 giugno 2027 con i biglietti già in vendita su Ticketone.