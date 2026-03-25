Piazzale Tecchio, modifica intitolazione: tra le proposte nome fondatore del Napoli
Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno per avviare una revisione della toponomastica cittadina, con l’obiettivo di modificare alcune intitolazioni legate al periodo fascista. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una rilettura della memoria storica urbana, intervenendo su nomi e simboli presenti nello spazio pubblico.
Nuove intitolazioni tra memoria e storia
La proposta prevede di rinominare Piazzale Tecchio in onore di Giorgio Ascarelli, fondatore del Napoli. Nel mirino anche l’intitolazione a Vittorio Emanuele III, ritenuta controversa per il suo ruolo storico nell’ascesa del fascismo. Come sottolineato dal consigliere Gennaro Acampora, si propone inoltre di dedicare uno spazio a Maurizio Valenzi, figura di primo piano nella storia politica della città.
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