Epatite A, controlli della Polizia Locale: accertate 66 violazioni

vedi letture

I controlli effettuati su ristoranti, negozi e venditori ambulanti hanno confermato il rispetto dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di frutti di mare crudi.

Resta alta l’attenzione sanitaria a Napoli per i casi di Epatite A, con nuovi aggiornamenti diffusi dalla Polizia Locale. I controlli effettuati su ristoranti, negozi e venditori ambulanti hanno confermato il rispetto dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di frutti di mare crudi: nessuna delle attività ispezionate è risultata in violazione sotto questo aspetto. Tuttavia, sono state riscontrate irregolarità legate alla conservazione di alcuni alimenti, con sanzioni per esercenti che non rispettavano le norme su prodotti come verdura e uova di Pasqua.

Controlli e sequestri sul territorio

Le verifiche hanno coinvolto 37 ristoranti, 22 pescherie, 4 esercizi di vicinato e 3 venditori ambulanti di prodotti ittici, di cui due abusivi. Parallelamente al rispetto del divieto sui frutti di mare crudi, le autorità hanno controllato anche le altre disposizioni igienico-sanitarie. In totale sono state accertate 66 violazioni, di cui 8 di natura sanitaria, che hanno portato al sequestro di circa 427 chili di prodotti alimentari, tra pesce, acqua, verdura e uova di Pasqua, tutti ritenuti in cattivo stato di conservazione.