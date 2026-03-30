Guerri Napoli Tennis Cup, sorpresa in finale: vince il pupillo di Djokovic

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Grande successo per l’edizione 2026 del torneo ATP 125, accompagnata da una straordinaria partecipazione di pubblico

È il serbo Hamad Medjedovic, 22 anni, a trionfare nella Guerri Napoli Tennis Cup. In finale ha superato Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2, 6-4, al termine di una prestazione solida e quasi impeccabile. Qualche incertezza solo nel finale, quando la fretta di chiudere ha portato a qualche errore di valutazione, senza però compromettere il risultato.

La vera differenza è stata nella tenuta mentale: Medjedovic non ha mai smesso di credere nella vittoria, imponendo ritmo e personalità lungo tutto il match.

Sulla terra rossa del Tennis Club Napoli, il serbo ha messo in mostra un tennis potente, guidato da un diritto devastante che ha messo in difficoltà il gioco più ordinato, ma meno incisivo, di Altmaier. Per il pupillo di Novak Djokovic si tratta di un successo importante, che da lunedì lo proietterà intorno alla posizione numero 80 del ranking ATP, avvicinandolo al suo best ranking, il numero 57 del mondo.