Incendio a Licola, distrutti sette ettari di vegetazione: arrestato un 52enne

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Maxi incendio a Licola: devastati 70mila metri quadrati di macchia mediterranea, arrestato un uomo.

Un vasto incendio ha devastato l'area di via delle Colmate, nei pressi dell'ex base NATO di Licola, nel territorio di Pozzuoli. Le fiamme hanno distrutto circa 70mila metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'area pari a una decina di campi da calcio. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il presunto responsabile del rogo.

Le fiamme partite da alcune sterpaglie: evacuate diverse abitazioni

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 52enne avrebbe appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente fino a interessare circa sette ettari di territorio, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza sono state evacuate temporaneamente alcune abitazioni situate nelle vicinanze di via delle Colmate. Solo dopo lo spegnimento dell'incendio e la completa messa in sicurezza dell'area i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie case.

I carabinieri della stazione di Licola hanno rintracciato il presunto responsabile davanti alla sua abitazione, poco distante dal luogo del rogo. Durante gli accertamenti, l'uomo ha consegnato spontaneamente ai militari un accendino e una bottiglia vuota di alcol etilico, ora al vaglio degli investigatori. Il 52enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incendio e accertare eventuali ulteriori responsabilità.