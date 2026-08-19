America's Cup, via i chioschi dal Lungomare: 19 strutture da rimuovere

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Napoli prepara la Coppa America: via 19 chioschi dal Lungomare, nuovo piano per il 2027.

Il Lungomare Caracciolo si prepara a cambiare volto in vista delle pre-regate di Coppa America, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 i chioschi che dovranno essere rimossi e, secondo quanto riportato da La Repubblica, qualora non fosse possibile completare l'intervento in tempo, la priorità riguarderà almeno le strutture presenti nel tratto tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove sarà allestito il Villaggio dell'evento. Gli uffici del Comune sono già al lavoro e i costi delle operazioni saranno a carico dei titolari: in caso di mancata collaborazione, l'amministrazione potrà procedere direttamente in danno.

Coppa America a Napoli, nuovo piano per i chioschi del Lungomare

La vicenda risale al 2024, quando un'operazione interforze coordinata dalla Polizia Municipale portò alla chiusura delle attività, ancora sotto sequestro, per irregolarità relative al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. Dopo manifestazioni, incontri con il Comune e i ricorsi dei proprietari respinti dal Tar, l'amministrazione sta adesso lavorando a un nuovo piano: i chioschi dovrebbero essere spostati verso la Villa Comunale, abbandonando il lato mare, ridimensionati e uniformati esteticamente, seguendo un'impostazione analoga a quella prevista per i dehors di via Partenope. Il progetto dovrà ottenere il via libera della Soprintendenza, della Giunta e infine del Consiglio comunale, con l'obiettivo di avere le nuove strutture pronte per le regate di Coppa America dell'estate 2027.