Riapre l'ippodromo di Agnano: il Comune risolve il nodo concessione

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Via libera alla ripresa dell'attività dopo gli interventi e le verifiche sulla sicurezza. Si riparte il 13 agosto con il trotto, il galoppo tornerà il 17.

Dopo due mesi di stop, l'ippodromo di Agnano è pronto a riaprire le porte. La ripresa delle corse è prevista per giovedì 13 agosto, con il trotto a partire dalle 18.30, mentre lunedì 17 agosto, dalle 19, sarà la volta del galoppo. Il via libera è arrivato dopo il completamento degli adempimenti richiesti alla New Agnano Arena & Races, società che gestisce l'impianto, e le verifiche degli enti competenti. Sono state aggiornate le licenze di agibilità e per la raccolta delle scommesse, sospese dal 15 giugno, oltre a essere effettuati controlli strutturali anche in seguito al recente terremoto nei Campi Flegrei.

Riapertura parziale, ingresso a 10 euro

Non tutte le aree dell'ippodromo saranno però immediatamente accessibili. Alcune resteranno chiuse fino al completamento degli ulteriori interventi indicati dalla commissione provinciale di vigilanza. Per controllare gli accessi è stato introdotto un biglietto da 10 euro. «Le aree fruibili dal pubblico sono al momento limitate», ha spiegato l'ad Pier Luigi D'Angelo, ringraziando istituzioni, sindacati e dipendenti per il lavoro svolto durante lo stop.

Verso una concessione di 35 anni

Intanto è vicino alla conclusione anche l'accordo con Palazzo San Giacomo per il futuro dell'impianto. L'intesa dovrebbe formalizzare l'affidamento della gestione dell'ippodromo alla New Agnano Arena & Races per i prossimi 35 anni. La società ha già versato i diritti di segreteria e attende adesso il completamento dell'iter. A riportarlo è La Repubblica.