De Luca sulla festa Scudetto: "Attendo richiesta formale di qualcuno per risorse ingenti"

Vincenzo De Luca fa polemica col Comune di Napoli in merito alla Festa Scudetto. Il presidente della Regione Campania in conferenza stampa si è espresso così: "Attendo richiesta formale da parte di qualcuno per risorse ingenti da destinare all'occasione. Noi intanto ci stiamo muovendo per garantire ad esempio l'assistenza sanitaria", le sue parole riportate da La Repubblica.