Fiorello: “Razzismo su Geolier? C’è anche nello sport e nello spettacolo, è veramente brutto!”

Continuano le polemiche dopo la vittoria di Geolier nella serata cover, accolta dai fischi e dai buu del pubblico dell'Ariston che poi in gran parte ha lasciato la sala per protesta. Fiorello ha così risposto alla domanda sul razzismo strisciante nei confronti del rapper napoletano: “È sempre successo, è brutto, ci si prova a combattere ma non ci si riesce. C’è anche nello sport e nello spettacolo. E' veramente brutto vedere la gente che si alza a teatro e se ne va. Bisogna essere sportivi. A questo punto sapete che vi dico: viva Geolier!”.