Lockdown regionali, ecco come funzionano. Dureranno (almeno) 3 settimane

Come saranno decise le misure di lockdown locale? Come abbiamo visto, nel nuovo DPCM saranno previsti tre livelli di pericolo a seconda dei quali saranno disposti altrettanti regimi restrittivi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, a decidere saranno fondamentalmente due fattori: indice RT (se superiore a 1,5) e occupazione dei letti in terapia intensiva, anche se poi saranno presi in considerazione anche ulteriori criteri. Il lockdown locale per le regioni a livello 3 scatterebbe dopo una settimana di dati molto negativi (in questo momento, quasi certo per Lombardia e Piemonte) e durerebbe tre settimane, di cui la terza per valutare l'efficacia delle misure intraprese.