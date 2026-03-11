Foto Sal Da Vinci riceve Medaglia Città: "Basta polemiche e fake! E' una canzone d'amore"

Gioia grande per Sal Da Vinci. Mattinata di forti emozioni per il cantante napoletano che ha appena trionfato a Sanremo con 'Per Sempre, sì'. Per questo motivo ha ricevuto dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi la Medaglia della Città alla presenza di tantissimi cronisti alla Sala dei Baroni di Castel Nuovo. queste le sue dichiarazioni anche sulle tante polemiche dei giorni scorsi.

"Sono molto lusingato e spero di trovare parole intelligenti nell'esprimermi. Sono fasciato da questo grande affetto. Ringrazio la mia terra, sono così grazie a lei. Ho letto cose in giro, ma io sono molto legato a Napoli, la mia città del cuore. Napoli è un patrimonio del mondo ed è una città italiana. Ho sentito e letto molte cose nel tritacarne dei social, come voi. Ho chiesto anche alla città e ai miei fan di non rispondere alle provocazioni spesso generate in questo mondo fascinoso ma non solo. Ci sono anche fake news nate negli ultimi giorni. Questa canzone sembra essere diventata un caso nazionale, ma è solo una canzone che parla d'amore, di rispetto e di promesse spesso vacillanti, ma per me la promessa è una cosa seria, è il tuo futuro, sono le fondamenta. E non parlo solo della mia storia e della persone che mi è stata sempre vicina e che mi ha dato forza. La ringrazio pubblicamente. Sono di rientro da Vienna e mi hanno chiesto perché in Italia si litiga per questa canzone mentre lì arriva un altro sentimento e me lo chiedo anche io".