Foto Neapolis Marathon, a Piazza Plebiscito aperto il villaggio: programma e divieti

Dal pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, sarà attivo l’Expo Marathon (a fine articolo il programma completo), il Villaggio allestito in piazza del Plebiscito per la Neapolis Marathon in programma domenica 13 ottobre, alla quale prenderanno parte oltre 3.000 atleti iscritti a maratona, mezza maratona e corsa la non competitiva sulla distanza di 12 chilometri. Il via è per tutti domenica mattina alle 8:00.

Per domenica, giorno delle gare, il Comune ha predisposto uno specifico dispositivo traffico che prevede, dalle ore 7:00 e fino a cessata esigenza, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e degli organizzatori, nelle seguenti strade: piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (palazzo Salerno), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, rotonda Diaz, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, Largo Sermoneta, via Ammiraglio Ferdinando Acton, giardini Molosiglio, molo San Vincenzo, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda Arnaldo Lucci, corso Arnaldo Lucci dir. Ponte della Maddalena, via Ponte della Maddalena, rotonda S. Erasmo, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, via Seggio del Popolo, via Agostino Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento;

il divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle forze dell’ordine che potranno circolare a senso unico alternato;

il senso unico di circolazione: in piazza Carolina (dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia), in via Chiaia (dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri), in via Mergellina (dalla confluenza di via Posillipo a quella di via Orazio); in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, al fine di consentire il doppio senso di circolazione, sospendere la corsia preferenziale controversa e consentire la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Posillipo e diretti a piazza Sannazaro; in via Mergellina, per i veicoli provenienti da piazza Sannazaro, obbligo di svoltare a destra all’incrocio con via Orazio;

la sospensione in via Mergellina della corsia preferenziale nelle strade impegnate dalla gara, della pista ciclabile e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea; in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, piazza Carolina, via San Carlo, Molo Beverello e, qualora presenti, in tutte le strade impegnate dalla gara, delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi).

Inoltre, dalle 23:59 di domani fino e a cessate esigenze di domenica 13 ottobre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cesario Console, via Nazario Sauro, viale Antonio Gramsci, viale Anton Dhorn, via Francesco Caracciolo, altezza largo Sermoneta, lato chalet.