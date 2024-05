Sindaco Manfredi: "Bradisismo? Preoccupazione non deve diventare panico"

Lo dice in conferenza stampa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha incontrato i giornalisti per fare un punto sulla situazione

"Dobbiamo in tutti i modi evitare che la normale paura, una paura assolutamente comprensibile, una preoccupazione concreta e reale, si trasformi in panico", lo dice in conferenza stampa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha incontrato i giornalisti per fare un punto sulla situazione dei Campi Flegrei dopo le scosse di ieri, la più forte di magniduto 4.4, la più forte degli ultimi quarant'anni a Napoli.

"Stiamo cercando di informare i cittadini, dobbiamo essere tutti in grado di evitare una comunicazione allarmistica, e fare in modo che si riesca a rafforzare questa convivenza con il bradisismo", aggiunge Manfredi.