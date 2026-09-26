Serie A Women 2026-27 al via oggi: si parte subito con Juventus-Napoli

Prende il via oggi la nuova stagione del campionato femminile: la Roma campione in carica va a caccia della conferma partendo dalla trasferta di Sassuolo.

Nella giornata di oggi prenderà il via la stagione di Serie A Women. Ad aprire le danze sarà la Juventus, reduce dall'amara sconfitta interna con il Benfica in Champions League, che ospiterà il Napoli Women fra le proprie mura. A seguire sarà il turno della Lazio, impegnata in casa contro il Parma, mentre alle ore 18:00 l'attesa sarà tutta per l'esordio del Como 1907, legato alla formazione maschile allenata da Fabregas, che debutterà in casa in un possibile big match come quello contro il Milan.

Serie A Women, il big match è Inter-Fiorentina: gara trasmessa anche su Rai

Nella giornata di domenica il programma si chiuderà con le altre tre gare: il big match sarà quello delle 13:00, quando Inter e Fiorentina scenderanno in campo all'Arena Civica, gara trasmessa anche in chiaro da Raisport. Mezz'ora prima ci sarà il fischio d'inizio della gara fra Ternana Women e Como Women. A chiudere la prima giornata saranno le campionesse in carica della Roma, che faranno visita al Sassuolo.

Calcio femminile, il programma completo della 1ª giornata di Serie A Women

Sabato 26 settembre:

Juventus-Napoli Women (DAZN) ore 12:30

Lazio-Parma (DAZN) ore 15:00

Como 1907-Milan (DAZN) ore 18:00



Domenica 27 settembre:

Ternana Women-Como Women (DAZN) ore 12:30

Inter-Fiorentina (DAZN, RaiSport e RaiPlay) ore 13:00

Sassuolo-Roma (DAZN) ore 15:00.