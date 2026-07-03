Ufficiale Napoli Women penalizzato, 4 punti da scontare nel prossimo campionato: il motivo

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Brutte notizie per il Napoli Women, 4 punti di penalizzazione in Serie A Women 2026-27: la decisione del Tribunale Federale

Brutte notizie per il Napoli Women, che inizierà il prossimo campionato di Serie A Women con un pesante handicap da recuperare. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - ha infatti inflitto al club campano una penalizzazione di quattro punti da scontare nella stagione 2026-27. Oltre alla sanzione sportiva, sono stati comminati tre mesi di inibizione al presidente Marco Bifulco e all'amministratrice delegata Valentina Fistarol.

Le motivazioni della penalizzazione

A rendere nota la decisione è stata la Federazione attraverso un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente: "Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha sanzionato il Napoli Women (Serie A Women) con quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2026-27. Il club campano era stato deferito per aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2026 mediante l'utilizzo di compensazioni che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto “non effettuabili ai sensi dell'art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006”. Tre mesi di inibizione, inoltre, sono stati inflitti al presidente Marco Bifulco e all'amministratrice delegata Valentina Fistarol".