Serie A Women's Cup, definite le quattro semifinaliste: il Napoli vince ma non basta

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Si è conclusa questo pomeriggio la fase a gironi della Serie A Women's Cup: promosse alle semifinali Inter, Sassuolo, Juventus e la Roma di Piovani.

Si è chiusa oggi pomeriggio la fase a gironi della Serie A Women's Cup, che ha delineato il quadro delle quattro squadre che si contenderanno l'accesso alla finale. Il Girone A ha premiato l'Inter, il Girone B è stato vinto dal Sassuolo, mentre il Girone C ha visto la Juventus chiudere al primo posto. A completare il poker delle semifinaliste è la Roma di Gianpiero Piovani, che pur avendo concluso il proprio girone al secondo posto è riuscita comunque a staccare il pass come miglior seconda classificata. Girone A: Inter, Girone B: Sassuolo, Girone C: Juventus, Miglior seconda: Roma

Juventus corsara di misura, Como show nel derby lariano

Tra i risultati dell'ultima giornata, la Juventus ha regolato in casa il Milan con il punteggio di 1-0, decisa dalla rete di Capeta. Spettacolo nel derby lariano, con il Como Women che ha ribaltato in rimonta il Como 1907: dopo il vantaggio ospite firmato Wullaert, le padrone di casa hanno risposto con le reti di Olofsson e Vigilucci, portando a casa il successo nella stracittadina.

Inter corsara sul Parma, il Napoli chiude con un successo

Successo netto per l'Inter, che ha superato il Parma per 3-1. Le nerazzurre sono passate in vantaggio con Monnecchi, salvo poi subire il pareggio del Parma su calcio di rigore firmato Vilhjalmsdottir. Nella ripresa l'Inter ha ritrovato il vantaggio con il gol di Tomasevic, prima del poker completato da Raphino nel finale di gara. Chiude il quadro il successo del Napoli Women, che pur in una sfida ormai priva di implicazioni di classifica ha avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di Faurskov.