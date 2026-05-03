Prima pagina La Gazzetta dello Sport non menziona Como-Napoli: "Inter, Scudetto a un punto"

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Col Parma, nella sfida di stasera, basterà un pareggio ai nerazzurri per scucire il titolo dal petto del Napoli.

"Supereroe": Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Il riferimento è ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione paralmpico di handbike è scomparso ieri all'età di 59 anni. Tanti i messaggi che sono arrivati dai club professionistici di calcio in segno di vicinanza ad un uomo che ha saputo lottare come un leone contro le avversità.

Niente Como-Napoli, ma titolo sullo Scudetto

Nessuna menzione al Napoli e al match di ieri contro il Como. Ma c'è spazio al fatto che l'Inter oggi potrebbe laurearsi campione d'Italia: "Inter, Scudetto a un punto". Col Parma, nella sfida di stasera, basterà un pareggio ai nerazzurri per scucire il titolo dal petto del Napoli.