2019, GIUGNO-LUGLIO AZZURRI - Il caso James, Mauro latitante e mister 90 mln

Terminata la prima stagione targata Ancelotti, in casa Napoli è già tempo di ripartire. Si torna a Dimaro, dove gli azzurri si ritrovano per il ritiro. Tiene banco, ovviamente, il calciomercato, con diversi nomi che infiammano la piazza.

A giugno tiene banco il primo colpo in entrata: Kostas Manolas diventa un nuovo giocatore del Napoli, pronto a raccogliere l'eredità di Albiol. La cessione viene annunciata prima dal club giallorosso, per poi essere formalizzata nei giorni successivi: all'interno dell'affare anche Amadou Diawara, che approda nella capitale.

IL CASO JAMES - Sono tre, poi, i calciatori in orbita Napoli, che di lì diventeranno poi dei veri e propri casi. James Rodriguez è il sogno, quello che da molti è definito il giocatore ideale per il 4-2-3-1 ipotetico di Ancelotti. Il Napoli lavora col Real, con De Laurentiis che però ribadisce più volte la volontà di non voler cedere ad alcun tipo di ricatto ("Per James non cediamo alle ingiuste richieste Real!").

PEPE, IL MAI ARRIVATO - Poi c'è il caso Pépé, mister 90 mln. Gli agenti del costoso attaccante del Lille approdano anche a Dimaro, lasciando intendere che la trattativa col Napoli sia più che a buon punto. Alla fine l'ivoriano sposerà l'Arsenal.

ICARDI IL LATITANTE - Per finire poi con il caso Icardi, quello che si protrarrà più a lungo. Il Napoli cerca una prima punta, un bomer da 30 gol (come affermato dallo stesso De Laurentiis) che possa magari anche alternarsi con Milik. Icardi è l'uomo ideale, e cosi le trattative con Wanda Nara si infiammano. Il giocatore, però, vuole restare all'Inter, e a fargli la corte non c'è solo il Napoli ma anche la Juventus. Situazione nebulosa, che assumerà chiarezza più avanti.

LE AMICHEVOLI - Poi le amichevoli. Perchè, nel frattempo, il Napoli ha cominciato il ritiro in quel di Dimaro, e fin da subito gli azzurri si misurano in amichevole contro avversari importanti. Esordio amaro col Benevento (i sanniti si impogono per 2-1), poi la manita contro la FeralpiSalò (il primo gol in azzurro di Manolas), quindi il pareggio contro la Cremonese (3-3, si rivede in gol anche Insigne) e la vittoria in Scozia contro i campioni del mondo del Liverpool, nel segno delle reti di Milik, Insigne e Younes.