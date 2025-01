2024, MARZO-APRILE AZZURRO - Raspa purga la Juve, il Barça ci elimina dalla Champions

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Marzo: prosegue l'avventura di Calzona sulla panchina del Napoli. La prima gara del mese è un successone: vittoria contro la Juventus per 2-1, grazie alla rete in extremis di Raspadori che purga i bianconeri per il secondo anno consecutivo. Il 12 marzo, nonostante un'ottima prestazione, il Barcellona vince 3-1 l'ottavo d'andata al Camp Nou eliminandoci dalla Champions League. L'1-1 a Milano contro l'Inter futura campione d'Italia è l'ultimo segno di vita di una squadra che crollerà totalmente. Sconfitta 3-0 in casa dall'Atalanta nell'ultimo giorno del mese, ma sarà sempre peggio.

Aprile: è un mese che vedrà come unica vittoria il 4-2 a Monza. Poi: ko contro l'Empoli in trasferta e due pareggi casalinghi con Roma e Frosinone, entrambi per 2-2. Né Calzona, né De Laurentiis o nessun altro ha il polso della situazione: i calciatori e lo spogliatoio sono totalmente allo sbando.