5 luglio 1984: 35 anni fa la presentazione di Maradona al Napoli

Sono passati 35 anni dal primo giorno in cui Diego Armando Maradona entrò al San Paolo. Era il 5 luglio 1984. Alle 18,30 Diego sale le sale che lo portano in campo in un San Paolo gremito. Poi Maradona lanciò un pallone verso il pubblico. “Sono orgoglioso dell’accoglienza dei napoletani, mi ha fatto piacere vedere uno stadio così gremito. Posso promettere ai tifosi che lascerò sul campo tutto quello che ho per poter ripagare almeno in parte questa grande dimostrazione di affetto della città”, disse subito dopo Diego in conferenza.