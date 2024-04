A Monza cercasi Osimhen: rischia la quarta gara di fila senza segnare in Serie A

Dov'è finito Victor Osimhen? Dopo la tripletta contro il Sassuolo, l'attaccante nigeriano è rimasto senza segnare per tre presenze di fila

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dov'è finito Victor Osimhen? Dopo la tripletta contro il Sassuolo dello scorso 28 febbraio, l'attaccante nigeriano è rimasto senza segnare per tre presenze di fila in campionato: da quando gioca nel Napoli (2020/21), solo tre volte è arrivato ad almeno quattro gare di fila senza trovare la rete in Serie A, la più recente tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (serie arrivata a sei, il suo più lungo digiuno da gol nel torneo). Lo riferiscono le statistiche di Opta.