Il Napoli va sotto dopo 11' con l'Arezzo: Cerri salta indisturbato e incorna l'1-0

Il Napoli va sotto dopo 11' con l'Arezzo: Cerri salta indisturbato e incorna l'1-0
Oggi alle 18:14Notizie
di Pierpaolo Matrone

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Dopo 11 minuti di gioco, l'Arezzo passa in vantaggio a sorpresa contro il Napoli. Buona triangolazione a destra della formazione toscana che prende il fondo, cross al centro e Cerri salta indisturbato, incornando l'1-0. Troppo ferma la retroguardia azzurra.