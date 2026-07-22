Alla mezzora il primo cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Milinkovic-Savic

Alla mezzora il primo cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Milinkovic-Savic
Oggi alle 18:32Notizie
di Pierpaolo Matrone

Dopo mezzora di Napoli-Arezzo sul campo di Carciato, a Dimaro, Massimiliano Allegri effettua il primo cambio: esce Meret, entra Milinkovic-Savic. Probabile che l'allenatore livornese abbia previsto una staffetta a tre: vedremo che all'ora di gioco entrerà anche Contini.