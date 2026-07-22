Alla mezzora il primo cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Milinkovic-Savic
Dopo mezzora di Napoli-Arezzo sul campo di Carciato, a Dimaro, Massimiliano Allegri effettua il primo cambio: esce Meret, entra Milinkovic-Savic. Probabile che l'allenatore livornese abbia previsto una staffetta a tre: vedremo che all'ora di gioco entrerà anche Contini.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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