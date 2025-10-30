A Sky mostrano il Napoli con e senza De Bruyne: c'è una grande differenza
Al Club, su Sky Sport, si parla di Napoli, della vittoria di Lecce e dell'assenza di De Bruyne contro l'Inter con operazione e stop lungo. Fabio Caressa dice: "Si è capito subito che Conte torna al 4-3-3 e ha ritrovato Hojlund. Vi faccio vedere come cambia il Napoli senza De Bruyne", dice il giornalista. Caressa mostra poi due grafiche e dice: "Con l'Inter, con o senza De Bruyne, lo sviluppo col 4-3-3 era più omogeneo e non c'è questa squadra asimmetrica come prima con Kdb". Stesse grafiche mostrate anche con il Lecce. Rispetto al passato, dunque, squadra più omogenea ora.
Conte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
01 nov 2025
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
Napoli
Como
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
