Foto Abbonamenti polverizzati: già esaurita la disponibilità della fase libera

Alle 12 il Napoli aveva annunciato sui social: "Al via la fase di vendita libera della campagna abbonamenti 2025-2026. Il club azzurro scrive su X: "Al Via la Vendita Libera. Assicurati un posto per tutta la stagione. T’APPARTENE".

Dopo pochissimi minuti il siti di Ticketone è andato in tilt, preso d'assalto da migliaia di tifosi del Napoli. In poco meno di un'ora la disponibilità degli abbonamenti era già esaurita, come conferma lo screnshoot che alleghiamo in basso.