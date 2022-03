Abramovich, altri guai: arrestato il rabbino che gli fece avere la cittadinanza portoghese

Le indagini delle autorità portoghesi stanno vagliando anche altri membri della comunità ebraica di Porto.

Il rabbino capo di Porto Daniel Litvak è stato arrestato per le sospette irregolarità nella documentazione che attesa la discendenza ebraico-lusitana dell’oligarca russo Roman Abramovich che dall’aprile 2021 è anche cittadino portoghese. Lo riferisce l’agenzia di stampa Lusa spiegando che per la legge lusitana i discendenti degli ebrei sefarditi perseguitati ed espulsi dalla penisola iberica nel XV secolo hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza. Una legge che ha permesso finora a oltre 57mila persone di richiederla e ottenerla.

Fra questi anche il patron del Chelsea che però potrebbe ora perderla per via delle accusa a carico di Litvak che avrebbe falsificato le prove della sua discendenza per ottenere anche quella cittadinanza oltre alla russa e all’israeliana già in suo possesso. Le indagini delle autorità portoghesi stanno vagliando anche altri membri della comunità ebraica di Porto, con l’accusa di corruzione, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e associazione a delinquere, per aver aiutato illegalmente diversi ebrei ad ottenere la cittadinanza portoghese.