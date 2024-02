Accostato al Napoli, Gilardino sempre più lontano dal Genoa (che già pensa all'erede)

Alberto Gilardino è sempre più lontano dal Genoa. Il tecnico biellese potrebbe lasciare a fine stagione qualora non dovesse arrivare il rinnovo

Alberto Gilardino è sempre più lontano dal Genoa. Il tecnico biellese potrebbe lasciare a fine stagione qualora non dovesse arrivare il rinnovo, motivo per cui si inizia a pensare a un eventuale sostituto e fra i più papabili spunta il nome di Davide Possanzini, attualmente alla guida del Mantova in Serie C. Come riportato da Calciomercato.com la squadra rossoblù dovrà superare la concorrenza di Sassuolo e Palermo.