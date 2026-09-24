ADL assente al Maradona, Mediaset: "Stiamo lavorando a un'indiscrezione..."

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Il giornalista Carlo Landoni è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, soffermandosi sulla posizione di Massimiliano Allegri e sull'assenza di Aurelio De Laurentiis dalle gare casalinghe del Napoli. Secondo Landoni, il tecnico non sarebbe in discussione e godrebbe della piena fiducia della società, mentre sarebbe al vaglio un'indiscrezione relativa alla prolungata assenza del presidente dal Maradona.

L'indiscrezione su De Laurentiis

"Allegri non è assolutamente in discussione, ha la fiducia totale di De Laurentiis e ha firmato un triennale. E neppure Allegri sta pensando alle dimissioni. Ma fa notizia l'assenza prolungata di De Laurentiis dal Maradona. C'è un'indiscrezione a cui stiamo lavorando, appena avremo delle conferme ve la daremo. Riguarda il motivo per cui ADL è sempre assente per le partite in casa".