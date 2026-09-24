Formazione Italia, 11 quasi fatto per Mancini: la scelta su Di Lorenzo e Vergara

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In vista del debutto in Nations League contro il Belgio, il ct sembra orientato a schierare l’Italia con il 4-3-3, modulo provato con insistenza durante gli allenamenti a Coverciano. Davanti a Donnarumma, Mancini dovrebbe occupare il centrodestra, mentre Calafiori è candidato a partire a sinistra, con maggiore libertà di movimento. Sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Di Lorenzo e Kayode, con il capitano del Napoli al momento favorito. Al centro, invece, Coppola appare in vantaggio su Scalvini, che ieri ha svolto lavoro precauzionale. Resta indisponibile per squalifica Alessandro Bastoni. Lo si legge su Tmw.

Dubbi a centrocampo e in attacco

A centrocampo Barella dovrebbe agire da mezzala destra, con Tonali sul versante opposto. Per il ruolo di regista sono in corsa Romano, Mandragora e Ricci, in questo ordine nelle gerarchie attuali. Le maggiori incertezze riguardano però il reparto offensivo. Pio Esposito sembra favorito su Kean come riferimento centrale, mentre sulle corsie esterne la concorrenza è particolarmente ampia. Zaniolo, apparso in buona condizione, parte avanti per una maglia a destra, ma dovrà guardarsi da Cambiaghi e Vergara. A sinistra Raspadori sembra avere un margine su Maldini e Inacio. Non è esclusa, infine, l’ipotesi di un impiego a sorpresa di Kean in una posizione più defilata e ibrida.