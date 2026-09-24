Senza McTominay -19% di vittorie per il Napoli: il dato

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Quanto peso abbia Scott McTominay nell’economia dei risultati e delle partite del Napoli lo dicono le statistiche. Una in modo particolare. Dalla prima stagione al Napoli, secondo sopra, gli azzurri hanno registrato una percentuale di vittorie del 59% quando lo scozzese è sceso in campo tra tutte le competizioni (48/82), mentre in sua assenza questa percentuale scende al 40% (6/15). Il suo rientro sarà dunque un’ottima notizia per Allegri.