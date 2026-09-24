Furia Allegri, a Firenze ha messo nel mirino due giocatori: il retroscena

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Il giornalista Carlo Landoni è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per fare il punto sul momento del Napoli e, in particolare, sul rapporto tra Massimiliano Allegri e la squadra. Secondo Landoni, l'allenatore avrebbe avuto uno sfogo nello spogliatoio dopo la gara di Firenze, rivolgendosi all'intero gruppo, compresi alcuni dei senatori.

Allegri, nel mirino anche Lang e Lucca

"Allegri ha avuto uno sfogo a Firenze nello spogliatoio. Uno sfogo verso tutta la squadra, senatori compresi, a cominciare da Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano, che sono tutti dalla parte di Allegri. Ma l'allenatore ha messo nel mirino soprattutto quelli a cui sta dando una seconda chance, quelli bocciati da Conte: Lang e Lucca, che non hanno dato al momento quella resa che ci si aspettava".