McTominay si avvicina al rientro: c'è già una partita nel mirino di Scott

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Il Napoli si prepara a ritrovare un elemento importante del centrocampo. Scott McTominay è tornato in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi farà nuovamente tappa a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero sul campo. Il centrocampista, 29 anni, era stato sottoposto lo scorso 6 settembre a un intervento di ablazione cardiaca per risolvere una lieve aritmia benigna. Trascorsi i quattordici giorni previsti di riposo assoluto, le indicazioni dello staff medico sono positive e consentono di programmare una graduale ripresa dell’attività agonistica. Lo fa sapere Sportmediaset.

McTominay, prudenza sui tempi del rientro

In una prima fase lo scozzese seguirà un programma di lavoro personalizzato, senza forzare il ritorno agli allenamenti con il resto del gruppo. La società e lo staff tecnico di Massimiliano Allegri hanno scelto infatti di monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno, evitando di fissare una data precisa per il rientro. L’assenza dagli impegni di Nations League con la Scozia permetterà a McTominay di concentrarsi esclusivamente sul lavoro a Castel Volturno. L’obiettivo è averlo nuovamente a disposizione per la gara contro il Frosinone del prossimo 10 ottobre, ma la priorità resta la massima prudenza. Il suo ritorno garantirebbe ad Allegri esperienza, leadership e fisicità, qualità particolarmente preziose in una fase delicata della stagione, anche alla luce dell’assenza di Anguissa. Per il tecnico, dunque, il recupero dello scozzese rappresenta una pedina fondamentale.