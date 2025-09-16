ADL indagato per i casi Osimhen-Manolas: fissata la data dell'udienza davanti al Gup

vedi letture

È fissata per il 2 ottobre l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021, riferisce l’Ansa.

I pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto il rinvio a giudizio non solo per il numero uno del club azzurro, ma anche per la società stessa e per Andrea Chiavelli, braccio destro di De Laurentiis. Il procedimento riguarda presunti casi di plusvalenze fittizie legate alla compravendita del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell'estate del 2019 e all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.