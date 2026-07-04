ADL, richiesta ad Allegri: valorizzare la rosa e recuperare tre illustri bocciati dell’era Conte

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Napoli, De Laurentiis chiede ad Allegri di puntare sul rilancio della rosa attuale, recuperando i giocatori finiti ai margini

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe affidato a Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da Repubblica, una linea guida precisa per la costruzione del nuovo Napoli: dare centralità alla valorizzazione dell’organico già a disposizione, evitando operazioni di mercato eccessivamente onerose. L’indicazione principale è quella di rilanciare i cosiddetti “bocciati” dell’era Antonio Conte, tra cui Noa Lang, Lorenzo Lucca e Rafa Marín. Una scelta dettata anche dalla necessità di contenere i costi, dopo due esercizi finanziari consecutivi in passivo. In questo quadro si inserisce anche la posizione ancora incerta di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, tra i giocatori più onerosi della rosa.

Mercato in equilibrio: due azzurri in bilico, ecco le possibili alternative

Sul fronte delle cessioni, il Napoli starebbe valutando l’addio del portiere serbo Vanja Milinković-Savić e, con alta probabilità, anche quello di Frank Anguissa, che ha rifiutato le proposte di rinnovo contrattuale. In entrata, al loro posto possono arrivare Matěj Kovář in porta, mentre a centrocampo resta più complessa la pista che conduce ad Adrien Rabiot, profilo apprezzato da Allegri ma ancora privo di una reale trattativa avviata.