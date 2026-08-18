Scelta la struttura dei ritiri pre-partita: il Napoli sarà ancora ospitato a Pozzuoli
Il Napoli si prepara all'inizio della nuova stagione e definisce anche gli aspetti organizzativi che accompagneranno Massimiliano Allegri e la squadra nel corso dell'annata. Tra questi c'è la scelta della struttura destinata a ospitare gli azzurri nei ritiri prima delle partite. Anche per la stagione 2026/27 il club ha deciso di proseguire nel segno della continuità, confermando come propria base l'Hotel Gli Dei di Pozzuoli, già utilizzato negli anni precedenti.
Napoli, confermato l'Hotel Gli Dei per i ritiri pre-partita
A comunicare la prosecuzione della partnership è stata direttamente la struttura alberghiera attraverso i propri canali social. L'Hotel Gli Dei continuerà quindi a ospitare la squadra azzurra anche durante la stagione 2026/27. Questo il messaggio pubblicato: "Un orgoglio che si rinnova, anno dopo anno. Anche per la stagione sportiva 2026/27, la società sportiva SSC Napoli ha scelto ancora una volta Hotel Gli Dei come location per il ritiro della propria squadra. Una conferma che ci rende orgogliosi e che premia la qualità, l’accoglienza e la professionalità che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Grazie per la fiducia e Forza Napoli!".
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