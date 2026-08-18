Emergenza in difesa: il piano di Allegri per Genoa-Napoli

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L’arrivo di Benoit Badiashile permette a Massimiliano Allegri di avere finalmente un’alternativa in più nel reparto arretrato. La situazione della difesa del Napoli, però, continua a essere condizionata dai numerosi problemi fisici che hanno ridotto sensibilmente le scelte a disposizione del tecnico azzurro. A fare il punto è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come “Allegri comunque può tirare un sospiro di sollievo perchè potrà contare su un uomo in più come Badiashile anche se la difesa è sempre in emergenza”.

Napoli, emergenza in difesa per il Genoa

In questo momento la coppia destinata a partire titolare è quella composta da Amir Rrahmani e Rafa Marin, mentre diversi elementi del reparto sono ancora indisponibili. Il quotidiano ricorda infatti che “Buongiorno, Marianucci e Beukema (dovrebbe tornare tra i convocati contro il Como come Neres) sono fermi ai box”. Le alternative sono dunque limitate. Alle spalle dei due centrali ci sono Obaretin e Garofalo, oltre alla possibilità di ricorrere a una soluzione d’emergenza con Mathias Olivera impiegato sul centro-sinistra della difesa a quattro.