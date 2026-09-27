Alisson Santos compie 24 anni: il Napoli lo celebra, i numeri del brasiliano

Alisson Santos festeggia 24 anni: il Napoli celebra il brasiliano ricordando esordio, primo gol e numeri in azzurro.

Giornata speciale per Alisson Santos, che oggi, 27 settembre, festeggia il suo 24° compleanno. L’attaccante brasiliano, nato a Itapetinga nel 2002, ha ricevuto gli auguri del presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli attraverso un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club. Un’occasione anche per ripercorrere i primi mesi dell’attaccante con la maglia azzurra.

Alisson Santos, 19 presenze e 4 gol con il Napoli

Nel messaggio il Napoli ricorda che Alisson ha debuttato in azzurro il 10 febbraio 2026, nella sfida di Coppa Italia contro il Como. Appena cinque giorni più tardi è arrivata anche la prima rete, realizzata al Maradona contro la Roma nella gara terminata 2-2. Il brasiliano ha finora collezionato 19 presenze e 4 gol con il Napoli. Il club ha concluso il messaggio con un semplice e affettuoso “Auguri Alisson!”.