Ufficiale Allan torna in Brasile: è fatta per l'arrivo al Botafogo

vedi letture

Allan Marques Loureiro torna in Brasile. L'ex giocatore di Napoli e Udinese lascia l'Al-Wahda e firma un contratto fino al 2026 con il Botafogo

Allan Marques Loureiro torna in Brasile. L'ex giocatore di Napoli e Udinese lascia l'Al-Wahda e firma un contratto fino al 2026 con il Botafogo, che si fa un regalo nell'anno dei festeggiamenti per i 130 anni di storia.

Allan, 33 anni, è stato uno dei centrocampisti migliori della Serie A per anni. Con il Napoli ha firmato 11 reti e 17 assist in 212 partite ufficiali, mentre con l'Udinese ha giocato 116 volte, mettendo a referto 2 gol e 14 assist. In carriera ha vestito anche le maglie di Everton e Vasco da Gama.