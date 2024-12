Allarme Lazio, oltre ai due infortunati oggi in 5 hanno saltato l’allenamento: le ultime

Allarme Lazio in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli in programma giovedì alle ore 21 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stamattina - riferisce il portale LaLaziosiamonoi - oltre a Tavares e Vecino (assenze assodate), non si sono visti in campo Patric, Pellegrini, Castellanos, Marusic e Dia. Rovella, in più, ha iniziato in gruppo per poi staccarsi e svolgere una corsa a parte. Le vere prove tattiche scatteranno durante la rifinitura (domani alle 16), nel frattempo vanno segnalate le assenze alla ripresa e i giocatori impegnati in sedute differenziate (Vecino, out per una lesione muscolare).

Si è rivisto coi compagni Castrovilli, out da più di un mese per l’operazione al menisco sinistro. Andrà in panchina, per essere utilizzato deve prima recuperare una buona condizione atletica. Rimane qualche speranza per Dia, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro il Ludogorets. Il senegalese sente ancora dolore, il test decisivo è rinviato alla vigilia del round di Coppa. Vanno definite anche le disponibilità degli altri rimasti a riposo oggi. Senza Marusic e Pellegrini, Baroni ha provato Lazzari e Hysaj come terzini.

A centrocampo Rovella, a prescindere dai ritmi soft odierni, dovrebbe giocare vista la squalifica di domenica. Insieme a lui Guendouzi in vantaggio su Dele-Bashiru, per esigenza numerica entrambi dovrebbero poi giocare nella prossima giornata di Serie A. Valutazioni in ogni reparto. In porta può toccare a Mandas, dalla partita con il Nizza diventato titolare in Europa League. Davanti si è mosso Pedro alle spalle di Noslin, ogni scelta naturalmente passa dal ritorno di Dia e Castellanos, tra i giocatori che hanno rifiatato oggi. Sulle fasce Tchaouna e forse Zaccagni.