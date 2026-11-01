Allegri cambia ancora: fuori Politano, entra Vergara! Terza sostituzione

Allegri effettua il terzo cambio contro la Juventus: fuori Politano, dentro Vergara per scelta tecnica.

Terzo cambio per il Napoli di Massimiliano Allegri al 61' della sfida contro la Juventus. Dopo le sostituzioni forzate di Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne all'intervallo, il tecnico azzurro interviene nuovamente sulla formazione, questa volta per scelta tecnica. A lasciare il terreno di gioco è Matteo Politano, sostituito da Antonio Vergara, chiamato a dare nuove energie e imprevedibilità alla manovra offensiva partenopea.

Juventus-Napoli, Vergara prende il posto di Politano: cambio tecnico di Allegri

A differenza delle precedenti sostituzioni, determinate dai problemi fisici accusati da Di Lorenzo e De Bruyne, l'uscita di Politano non è legata a un infortunio. Allegri decide di affidarsi a Vergara per modificare le soluzioni offensive della squadra e cercare maggiore vivacità sulla fascia. Si tratta del terzo cambio effettuato dal Napoli, dopo gli ingressi di Rrahmani e Gilmour all'inizio del secondo tempo.