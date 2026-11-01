Doppia tegola per Allegri: cambi forzati! De Bruyne chiede un antidolorifico

Di Lorenzo e De Bruyne fuori all'intervallo: DAZN rivela un possibile affaticamento muscolare del belga.

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri durante la sfida contro la Juventus. Il tecnico azzurro è costretto a effettuare due sostituzioni forzate all'intervallo, rinunciando a Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Al loro posto entrano rispettivamente Amir Rrahmani e Billy Gilmour, chiamati a prendere parte alla ripresa. A preoccupare sono soprattutto le condizioni del centrocampista belga, che avrebbe accusato un problema di natura muscolare nel corso del primo tempo.

Juventus-Napoli, De Bruyne chiede un antidolorifico: il retroscena del bordocampista DAZN

A fornire ulteriori dettagli sulle condizioni del belga è stato il bordocampista di DAZN Alessio De Giuseppe, che durante la diretta ha riferito: “A vista De Bruyne non sembra essere al meglio, probabilmente affaticato muscolarmente. Ha chiesto un antidolorifico allo staff medico”. Una segnalazione che alimenta i dubbi sulle condizioni dell'ex Manchester City, anche se resta da chiarire l'effettiva natura del problema. Cambi obbligati dunque per Allegri, che perde contemporaneamente due titolari importanti e dovrà attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere l'entità dei rispettivi problemi fisici.