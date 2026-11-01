Disastro azzurro: Marianucci espulso al 75'! Napoli in dieci
Piove sul bagnato per il Napoli di Massimiliano Allegri, che al 75' resta in inferiorità numerica contro la Juventus. Dopo il gol del vantaggio bianconero firmato da Alajbegovic cinque minuti prima, arriva un'altra pesantissima tegola per gli azzurri: Luca Marianucci viene espulso per doppia ammonizione. Il difensore lascia così i compagni in dieci uomini nel momento più delicato della partita, complicando ulteriormente il tentativo di rimonta della formazione partenopea.
Juventus-Napoli, Marianucci commette fallo su Cabal: secondo giallo e cartellino rosso
L'episodio arriva al 75', quando Marianucci interviene fallosamente su Juan Cabal, inducendo l'arbitro a estrarre il secondo cartellino giallo nei suoi confronti. Inevitabile, dunque, il cartellino rosso per il difensore azzurro, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il Napoli, già sotto 1-0 per la rete di Alajbegovic, dovrà affrontare gli ultimi minuti della sfida con un uomo in meno. Un'altra difficoltà per Allegri, che aveva già dovuto effettuare due sostituzioni forzate all'intervallo per i problemi fisici di Di Lorenzo e De Bruyne.
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