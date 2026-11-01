Magia di Alajbegovic al 70'! Sinistro imprendibile per Meret, Juve avanti 1-0
La Juventus sblocca il risultato contro il Napoli al 70' grazie a una straordinaria giocata di Kerim Alajbegovic. Il talento bianconero firma il gol dell'1-0 con una conclusione potentissima di sinistro, sulla quale Alex Meret non può nulla. Una rete spettacolare che rompe l'equilibrio della sfida e mette in difficoltà la formazione di Massimiliano Allegri, già costretta a rinunciare a Di Lorenzo e De Bruyne per problemi fisici nel corso dell'intervallo.
Juventus-Napoli 1-0, Zhegrova salta Olivera e serve Alajbegovic: bolide mancino e ammonizione
L'azione del vantaggio nasce da una grande iniziativa personale di Edon Zhegrova, che supera Mathias Olivera e apre il gioco sul versante opposto per Alajbegovic. Il giocatore bianconero controlla la situazione e lascia partire un bolide con il piede sinistro, indirizzando il pallone in rete senza lasciare possibilità di intervento a Meret. Esplode l'esultanza della Juventus, con l'autore del gol che si toglie la maglia per festeggiare la prodezza. Un gesto che gli costa inevitabilmente il cartellino giallo. Napoli sotto 1-0 al 70', chiamato a reagire nel finale.
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