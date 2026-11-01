Doppio cambio all'intervallo: out Di Lorenzo e De Bruyne!

Doppio cambio all'intervallo: out Di Lorenzo e De Bruyne!
Oggi alle 21:52Notizie
di Antonio Noto
Allegri cambia due giocatori all'intervallo di Juventus-Napoli: entrano Rrahmani e Gilmour.

Massimiliano Allegri cambia subito due pedine all'intervallo di Juventus-Napoli. Il tecnico azzurro decide di intervenire sulla formazione in vista della ripresa, effettuando una doppia sostituzione che coinvolge due elementi importanti della squadra. Restano negli spogliatoi Giovanni Di Lorenzo e Kevin De Bruyne, mentre entrano Amir Rrahmani e Billy Gilmour. Una scelta significativa da parte dell'allenatore partenopeo, che modifica l'assetto della squadra dopo i primi 45 minuti della sfida contro i bianconeri.

Juventus-Napoli, doppia sostituzione di Allegri: entrano Rrahmani e Gilmour

La ripresa si apre dunque con due novità nello schieramento azzurro. Rrahmani prende il posto di Di Lorenzo, mentre Gilmour subentra a De Bruyne a centrocampo. Allegri ridisegna così la formazione nel tentativo di dare nuovi equilibri alla squadra e affrontare al meglio il secondo tempo. Al momento non sono state comunicate eventuali problematiche fisiche alla base delle due sostituzioni.