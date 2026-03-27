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Altra doppia seduta a Castel Volturno: ecco il report del club

Altra doppia seduta a Castel Volturno: ecco il report del club
Oggi alle 17:20Notizie
di Antonio Noto
Continuano a lavorare sodo gli azzurri, in vista della sfida di Pasquetta al Maradona contro il Milan.

Durante la sosta per le nazionali, il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno. Continuano a lavorare sodo gli azzurri, in vista della sfida di Pasquetta al Maradona contro il Milan. Anche oggi gli uomini di Antonio Conte hanno svolto una doppia seduta al Training Center.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti nella settimana di sosta per le nazionali. Il gruppo ha svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnico-tattica. Nel pomeriggio lavoro metabolico".