ADL sempre accanto alla squadra: oggi ha seguito allenamento da bordocampo

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fonte dai nostri inviati Noto e Marangio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha seguito da bordocampo l’allenamento pomeridiano degli azzurri a Castel di Sangro. Il patron ha assistito alla seduta direttamente dal terreno di gioco, osservando da vicino il lavoro della squadra durante la sessione di allenamento. Anche in amichevole contro il Celta Vigo era a bordocampo seguendo da vicinissimo il test amichevole.