Prima pagina Altro stop per Chivu, Gazzetta dello Sport: "L'inter si è persa"

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“L’Inter si è persa”, titola in apertura La Gazzetta dello Sport dopo il pareggio dei nerazzurri sul campo della Fiorentina. Al vantaggio firmato da Pio Esposito ha risposto Ndour, per un 1-1 che rallenta la corsa della squadra di Chivu e riapre scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Adesso Milan e Napoli tornano a credere davvero nella rimonta scudetto: i rossoneri sono a sei punti dalla vetta, gli azzurri a sette, in una classifica che improvvisamente torna a farsi corta e carica di pressione per chi è davanti.

La rosea accende così i riflettori anche su chi insegue, esaltando il peso specifico di Allegri e Conte, due allenatori abituati a gestire la tensione dell’alta quota: "I maghi delle volate" li definisce il quotidiano.