Amichevole Napoli-Augsburg, vendita a gonfie vele: due settori in esaurimento

Terminato il ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli partirà venerdì alla volta di Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva.

Terminato il ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli partirà venerdì alla volta di Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Rudi Garcia disputerà ben quattro amichevoli in Abruzzo: le avversarie saranno Hatayaspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol.

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per Napoli-Augsburg, match che si disputerà domenica 6 agosto alle ore 18:30. Sono infatti in esaurimento i tagliandi per Distinti e Curva Sud, disponibilità bassa per la Tribuna Laterale Nord, media invece per la Tribuna Laterale Sud.