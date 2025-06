Amichevoli estive, KK: svelate due delle tre avversarie a Castel di Sangro

Il primo ritiro sarà a Dimaro, il secondo in Abruzzo, come sempre negli ultimi anni. E come al solito nella seconda parte di preparazione ci saranno una serie di amichevoli internazionali. Contro chi? Girona, Olympiacos e una squadra francese: dovrebbero essere questi i tre test a Castel di Sangro, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli.

