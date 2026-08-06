Live Castel di Sangro, day 7: allenamento fermato dal diluvio, lavoro atletico con KDB e Neres!

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16.45 - Allenamento che può considerarsi concluso, il diluvio non permette di proseguire nel lavoro sul campo. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori aggiornamenti ed il solito notiziario

16.40 - La squadra rientra perché a Castel di Sangro ora è in corso un diluvio

16.30 - Regolarmente in campo per il lavoro atlertico anche Gilmour che nel prossimo test dovrebbe essere a disposizione

16.25 - C'è anche David Neres che allunga il passo insieme ai compagni: dopo giorni di differenziato si rivede in campo

16.20 - C'è anche De Bruyne che subito tiene il ritmo dei compagni mentre la pioggia diventa battente

16.13 - Ora ripate la corsa con McTominay, pienamente recuperato, e Olivera che spingono a grande ritmo negli allunghi sui lati corti del campo.

16.10 - Corsa in standby per ora, aumenta l'intensità della pioggia

16.08 - Olivera e Giovane corrono con il preparatore gli altri gruppi sono formati da Di Lorenzo, Lucca, Obaretin, Mazzocchi, Anguissa,Spinazzola e Politano e poi ancora Hojlund, Marianucci, Lobotka, Folorunsho, Alisson, Pereyra, Baridò e Cheddira,

16.05 - Due gruppetti iniziano la corsa ai lati del campo.

16.00 - Primi azzurri in campo mentre arrivano un po' di tifosi in tribuna.

15.45 - Lo staff prepara il campo per l'ingresso degli azzurri

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiano del settimo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.